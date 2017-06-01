Первый белорусский электромобиль уже наполовину собран

1 Июня 2017 21:04

Эксперты утверждают - зеленая энергетика постепенно вытеснит традиционные автомобили. Первый белорусский электромобиль уже собран наполовину. Его кузов производят на совместном белорусско-китайском заводе, комплектующие - разработка наших ученых. Сейчас в электрокаре импортная только батарея. Но и ее со временем планируют выпускать у нас. Работа идет в режиме нон-стоп, чтобы белорусский е-мобиль можно было протестировать уже этим летом.

Эксклюзивные кадры сборки экологичной машины - у Влады Карницкой. О том, что вскоре по нашим дорогам будет ездить электромобиль собственного производства, стало известно еще в конце прошлого года. Немного позже стало известно - экологичное авто белорусы увидят летом 2017.

Вот он - первый белорусский электромобиль. Собирать его начали еще в марте. И сейчас он готов только наполовину. Но в нем уже установлена самая основная деталь любой машины - двигатель. А еще батарея. И уже даже есть зарядный порт. Правда, пока не на своем месте.

Основа первого опытного образца - серийное бензиновое авто, выпускаемое на белорусско-китайском предприятии.

По сути, его сейчас переоборудуют в электромобиль. Все комплектующие уже есть, причем почти все нашего производства, в том числе главные - инвертор, редуктор, системы управления и тяговый электродвигатель.

Прежде чем начать сборку, комплектацию ученые подбирают на компьютере. В этом центре виртуальный электромобиль уже создали полностью. Сейчас дорабатывают детали и только после воплощают в железе.

При этом электромобили практически не требуют обслуживания, к тому же могут принести значительную выгоду не только водителям, но и стране в целом.

После пуска АЭС в Островце экономия станет очевидной, а выгоду для природы подсчитать и вовсе невозможно. Серийное производство белорусских экологических машин выведет нашу промышленность на новый уровень.

Вот так в итоге будет выглядеть опытный образец электрокара. До 100 километров он будет разгоняться за 9 секунд. Но это пока. Дорабатывать его планируют уже после испытаний. Кстати, они начнутся уже этим летом на вот этом полигоне недалеко от Минска. Таких площадок в СНГ всего 2.