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Первомайский район Минска и район Чааян в Пекине намерены развивать отношения
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18 Апреля 2017 18:41

Первомайский район Минска и район Чааян в Пекине намерены развивать отношения

Первомайский район Минска и район Чааян в Пекине намерены развивать отношения в сферах торговли, финансовых, научных технологий, образования и здравоохранения. Сегодня в Национальной библиотеке прошла встреча руководителей двух районов белорусской и китайской столиц. По итогам переговоров подписали меморандум об установлении дружеских отношений. Документ предусматривает сотрудничество в экономических, гуманитарных вопросах, а также в сфере спорта и туризма.

Район Чааян находится в центре Пекина и считается деловым центром китайской столицы. В районе расположены Министерство иностранных дел КНР, Министерство культуры, а также китайские штаб-квартиры крупных международных компаний. Население района - около трех с половиной миллионов человек.

  

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