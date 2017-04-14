18 Апреля 2017 18:41

Первомайский район Минска и район Чааян в Пекине намерены развивать отношения в сферах торговли, финансовых, научных технологий, образования и здравоохранения. Сегодня в Национальной библиотеке прошла встреча руководителей двух районов белорусской и китайской столиц. По итогам переговоров подписали меморандум об установлении дружеских отношений. Документ предусматривает сотрудничество в экономических, гуманитарных вопросах, а также в сфере спорта и туризма.

Район Чааян находится в центре Пекина и считается деловым центром китайской столицы. В районе расположены Министерство иностранных дел КНР, Министерство культуры, а также китайские штаб-квартиры крупных международных компаний. Население района - около трех с половиной миллионов человек.