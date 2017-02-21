Объявлен мораторий на проверки торговых инспекций

21 Февраля 2017 15:00

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объявляет мораторий на проверки торговых инспекций. Ведомство переходит в режим мониторинга за ситуацией в торговой сети Беларуси, заявил министр Владимир Колтович. Мораторий начнЕт действовать с 27 февраля - до выхода указа по контрольно-надзорной деятельности. С сентября 2016 года министерство работает как антимонопольный орган. Тогда задачи торговой инспекции были значительно расширены. Сегодня главное - отказаться от дублирующих функций со смежными структурами: Госстандартом и санитарными службами. Основная задача ведомства - регулирование цен и тарифов на рынке Беларуси.

Новые подходы к контрольно-надзорной деятельности приведут к открытию новых предприятий и притоку инвестиций, а также развитию конкуренции. Недобросовестных производителей, искуcственно завышающих цены на товары, будут штрафовать.