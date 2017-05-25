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О развитии малых городов говорили на выездном заседании Президиума Совмина
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24 Мая 2017 07:02

О развитии малых городов говорили на выездном заседании Президиума Совмина

О развитии малых городов, регионов на примере Орши говорили вчера на выездном заседании Президиума Совмина. Комплексный план первоочередных мер по развитию Оршанского района доработают. Такое решение принято в итоге встречи. На заседании рассматривался проект плана, состоящий более чем из 90 пунктов, предлагаемых для реализации в различных отраслях. Особое внимание выработке конкретных комплексных мероприятий, которые придадут импульс социально-экономическому развитию района. Кроме этого, участники заседания посетили некоторые предприятия региона. Среди них Оршанский авиаремонтный завод, филиал кондитерской фабрики "Витьба" и ряд других.

  

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