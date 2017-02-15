Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска

16 Февраля 2017 18:45

Не менее 50% через три года должна быть доля малого и среднего бизнеса в экономике Минска. Сегодня вклад в городскую экономику от предпринимательства составляет 35%. Минск по-прежнему самый привлекательный в нашей стране для инвесторов. В прошлом году зарубежные бизнесмены в развитие города вложили почти 6 миллиардов долларов.

В нынешнем году планируется завершить реконструкцию стадиона "Динамо". Продолжается и строительство многонационального комплекса "Минск-Мир".