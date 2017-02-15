Главная>>Агентство теленовостей>>Экономика>>Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска
Экономика
RSS
Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска
Скачать Поделиться

16 Февраля 2017 18:45

Не менее 50% через три года малого и среднего бизнеса в экономике Минска

Не менее 50% через три года должна быть доля малого и среднего бизнеса в экономике Минска. Сегодня вклад в городскую экономику от предпринимательства составляет 35%. Минск по-прежнему самый привлекательный в нашей стране для инвесторов. В прошлом году зарубежные бизнесмены в развитие города вложили почти 6 миллиардов долларов.

В нынешнем году планируется завершить реконструкцию стадиона "Динамо". Продолжается и строительство многонационального комплекса "Минск-Мир".

  

Другие новости

Экономика дня 15.02.2017 21:10 / Экономика Экономика дня
Жировка познается в сравнении Жыроўка пазнаецца ў параўнанні 12.02.2017 21:10 / Экономика Жировка познается в сравнении
Экономика дня 09.02.2017 21:06 / Экономика Экономика дня
Хлеб из сырья нового поколения Хлеб з сыравіны новага пакалення Belarusian bakers to produce bread of new generation 08.02.2017 18:48 / Экономика Хлеб из сырья нового поколения

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =