На выставку TIBO прибыл генсекретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао

18 Апреля 2017 19:03

С ним сегодня встретился премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Сотрудничество с этой влиятельной организацией позволит нашей стране войти в тридцатку ведущих стран мира по уровню развития информационно-коммуникационных технологий. К тому же в последние годы в Беларуси Международный союз электросвязи содействует обучению людей с нарушениями слуха и речи.

Андрей Кобяков, премьер-министр Беларуси: "Уже завершена работа по созданию второго информационно-обучающего центра для людей с нарушениями слуха и речи. В Витебском филиале Академии связи. Его планируют открыть уже с вашим участием. Для организации дальнейшего процесса на базе этого учебного заведения мы заинтересованы в экспертной, финансовой помощи для разработки инновационных курсов по инфокоммуникациям".