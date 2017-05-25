На Старобинском месторождении приступили к бурению скважин

24 Мая 2017 19:04

Важное событие для калийного рынка: это еще один прибыльный природный ресурс страны. На площадке Старобинского месторождения приступили к самой трудоемкой фазе строительства горно-обогатительного комбината - второго в Беларуси. Предстоит бурение 82-х скважин глубиной 156 метров. Они образуют замкнутую систему, где в течение 8-ми месяцев будет циркулировать хладагент. Заморозка до минус 35-ти градусов защитит будущую шахту от проникновения подземных вод. Такую технологию применяют на крупнейших мировых месторождениях.

Напомним, старт работам на этой площадке дали в 2015 году. В церемонии закладки капсулы на месте строительства Нежинского горно-обогатительного комбината принял участие и Глава государства. В будущем здесь планируют выпускать около двух миллионов тонн калия ежегодно. Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции, а также прокладку железных дорог и автомагистралей, возведение жилья. Реализует проект предприятие "Славкалий".