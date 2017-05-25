На Белшине приступили к выпуску самых больших шин в мире

22 Мая 2017 21:21

Как видим, отечественная перерабатывающая отрасль упрочивает свои позиции на внешних рынках. Впрочем, касается это не только продовольствия. На бобруйской Белшине приступили к выпуску самых больших шин в мире. Предназначены они для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности - до 450 тонн. Речь о карьерной технике БелАЗа. Но среди покупателей будут и зарубежные компании, уверены на предприятии. Ведь спрос на такие шины в мире растет. Взаимовыгодное сотрудничество Белшине, к примеру, уже предложила известная японская фирма. Подробности у Андрея Ястребова.

В этом цеху сок деревьев гивеев буквально льется рекой. Каучук или резиновое молоко, как его еще называют, - основной ингредиент самых больших шин. За сутки через эти миксеры проходит до 100 тонн необходимого ингредиента. Кстати, доставленного из самого Вьетнама.

Вот сердце нового производства. Именно здесь смешиваются все элементы будущей шины. 9 старых агрегатов заменили на 4 современных немецких. Производительность выросла в разы. Но не это главное. Распределение технического углерода в резине почти идеальное. А значит износ меньше, а жизнь шины дольше.

Вслед за смесителями на Белшине установили новое современное оборудование и для цеха раскроя. Точностью достигли повышенной прочности армированных поясов, которые буквально стягивают шину. Это на них потом набивается протектор.

Кстати, повышать качество бобруйских шин стали неспроста. Учитывая возрастающий спрос в мире, упускать возможность занять свою нишу на зарубежном рынке здесь не стали.

Дмитрий Савончик, заместитель гендиректора по качеству ОАО "Белшина":

"Ввод в резиновую смесь кремне-кислотного наполнителя, либо как называют его в народе - силика. Данный наполнитель позволяет значительно снизить теплообразование в шине при ее эксплуатации. Что касается легковых, грузовых шин, это в свою очередь лучше сцепление шин с мокрой поверхностью".

В целом реконструкция завода СКГШ обойдется Белшине примерно в 300 миллионов долларов. Но инвестиции стоят того. Белорусские конструкторы создали совершенно новый продукт, не уступающий зарубежным аналогам по качеству. А главное - запустили в производство самые большие в мире шины диаметром от 57 до 63 дюймов. Первая в своем сегменте уже сошла с конвейера.

Олег Быстрик, директор завода СКГШ ОАО "Белшина":

"Два пресса вулканизационных - вот один и там второй - они служат для вулканизации шин с посадочным диаметром 57-63 дюйма, производительность пресса 57 дюймов - 2 штуки в сутки. Можно посчитать, за трое суток мы делаем два комплекта шин для автосамосвала БелАЗ".

Кстати, конструкция шины и технология ее производства полностью разработаны специалистами Белшины и являются ноу-хау предприятия.

Например, как вам обработка вулканизацией одной такой шины до 12 часов?! Но результат удивит конкурентов, уверены на заводе. И уже готовят новые разработки.

Готовится к обновлению и завод массовых шин. Здесь планируют выпускать шины и для грузовиков, вдвое увеличив мощности. Сейчас идет активная стадия поиска инвесторов.

И то, что найдут, на Белшине не сомневаются. Ведь за три года удалось без малого в серийное производство запустить около 70 новых типоразмеров шин, о которых знают теперь и покупают в 75 странах мира. Теперь и в Китае.