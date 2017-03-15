14 Марта 2017 21:19

МВД Беларуси планирует передать материалы по делу Россельхознадзора в Следственный комитет для правовой оценки. Расследование находится в активной фазе. Напомню, белорусские правоохранители проводят ряд доследственных проверок в отношении российского ведомства по фактам дискредитации белорусских производителей. В милиции располагают данными о том, что представители российской структуры, не имея оснований и в нарушение норм международного права, ограничивали возможность продажи продукции наших заводов на территории своей страны. Однако для предъявления претензий в уголовной плоскости необходимы серьезные доказательства.

Эдуард Никитин, начальник ГУБЭП МВД Беларуси: "Был ли причинен ущерб нашим перерабатывающим предприятиям, конкретный размер этого ущерба и чьими виновными действиями этот ущерб причинен. Это работа скрупулезная, не должна быть в какой-то спешке. Работа ведется, проверки идут".