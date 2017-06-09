МАГАТЭ считает проект Белорусской АЭС устойчивым к внешним угрозам

8 Июня 2017 21:09

Отчет по итогам работы SEED-миссии, которая находилась на площадке в Островце в январе, обнародован на сайте Минэнерго. Эксперты рассматривали аспекты безопасности проекта на фоне внешних факторов. Выводы и рекомендации изложены на 27-ми страницах на английском языке. И может быть поэтому отчет непонятен нашим литовским соседям, которые несмотря на позитивную оценку МАГАТЭ продолжают выдвигать претензии к нашему проекту. Подробнее о трудностях перевода Ксения Рабчинская.

SEED-миссия Международного агентства по атомной энергии свою работу в Беларуси завершила 20 января. Эксперты МАГАТЭ четыре дня собирали информацию для анализа безопасности БелАЭС. Специалисты оценивали влияние на будущую станцию антропогенных факторов и природных явлений. Это стандартная практика. И несмотря на то что падение самолета, пожар, торнадо или мощное землетрясение представляются скорее фантастикой, каждый из этих факторов по итогам миссии специалисты признали учтенным в проекте.

Сам отчет представлен на английском языке, над ним, анализируя все риски, в МАГАТЭ трудились больше четырех месяцев. В итоге выводы и предложения на 27-ми страницах опубликованы на сайте Минэнерго Беларуси. По сути отчет сводится к ответу на один вопрос: рассмотрены ли все необходимые аспекты безопасности в соответствии со стандартами МАГАТЭ? Главные выводы звучат так: ????

В отчете есть также несколько рекомендаций. Одна из них - детальнее прописать в окончательном отчете по безопасности АЭС влияние на работу станции электромагнитных помех и молний. Другая тоже касается бумажной работы - усовершенствовать график сдвигов земной поверхности при сейсмической активности. В целом отчет МАГАТЭ позитивный, эксперты положительно оценили тот факт, что Беларусь обязалась провести полный вероятностный анализ безопасности АЭС до начала ее эксплуатации. Однако наших литовских соседей сам отчет, по-видимому, волнует мало. Именно они призывали пригласить миссию МАГАТЭ на площадку, но, не дожидаясь не то что отчета, а даже окончания работы экспертов, заявили, что миссия не та и не в полном объеме. Это при том, что приглашение подобных миссий вообще-то дело добровольное. И вот снова. Несмотря на положительный отчет МАГАТЭ, официальный Вильнюс поспешил заявить: Белорусская АЭС - это угроза национальной безопасности Литвы. Возможно, точку в претензиях соседа поставит международное сообщество на следующей неделе, когда в Беларуси пройдет совещание сторон конвенции Эспо по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси: "Позиция Беларуси, если коротко, заключается в том, что наша страна предприняла необходимые шаги, предусмотренные положениями конвенции для принятия решений о начале строительства. Это подтверждается и в докладе комитета по осуществлению конвенции Эспо. Для Беларуси вопросы ядерной безопасности и транспарентности имеют абсолютный авторитет в ходе проекта реализации строительства БелАЭС. Мы делаем все необходимое, чтобы обеспечить наивысший возможный уровень ядерной безопасности. Тесно сотрудничаем с МАГАТЭ, с другими партнерами, включая Европейскую комиссию. Мы используем весь их экспертный потенциал и инструментарий. Мы открыты и готовы к профдиалогу. Главное - чтобы подобные темы не политизировались и не использовались в эмоциональном плане, эмоциональном ключе".

Напомним, площадку строительства Белорусской АЭС не раз посещали эксперты международных организаций, в том числе и МАГАТЭ. Пару недель назад в Островце принимали послов дипмиссий, работающих в Беларуси. Уже после этого - на прошлой неделе - глобальную стройку увидели представители Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС. Не раз сюда приглашали и литовских коллег. Правда, пока несмотря на то что открытость Беларуси в вопросе строительства АЭС отмечают многие международные эксперты, конструктивного диалога с соседом не выходит.