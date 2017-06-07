Экономика
7 Июня 2017 19:03
Локомотивы на базе "Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы
В Беларуси может быть налажен выпуск принципиально нового для нашей страны вида железнодорожной техники. Локомотивы на базе"Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы. Об этом говорили сегодня в ходе визита премьер-министра этой страны на предприятие. Гость познакомился с новейшими технологиями производства подвижного состава. К электротранспорту во всем мире интерес повышенный, и Молдова здесь не исключение.
Визит Павла Филиппа продолжился переговорами в Парке высоких технологий. Развитие IТ-отрасли - один из главных приоритетов в экономиках двух стран. Стороны обсудили варианты кооперации.
Премьер-министр также посетил Национальную библиотеку и передовое хозяйство "Озерицкий Агро".
Другие новости
07.06.2017 19:17 / Экономика Банк развития готов увеличить лимиты по кредитам с Африканским экспортно-импортным банком
07.06.2017 19:05 / Экономика Прямые связи с российскими регионами - фундамент отношений Беларуси и России
07.06.2017 15:06 / Экономика Глава Пензенской области посетил "Белагро"
07.06.2017 15:03 / Экономика "Штадлер-Минск" готов производить локомотивы для Молдовы
07.06.2017 12:01 / Экономика Миллиард долларов готовы инвестировать китайские бизнесмены в белорусскую мясную и молочную переработку
07.06.2017 07:05 / Экономика Выставку "Белагро" сегодня посетит делегация из Пензенской области
07.06.2017 07:03 / Экономика Продолжается визит правительственной делегации Молдовы в Минск
06.06.2017 21:29 / Экономика Экономика дня
06.06.2017 21:19 / Экономика Международный форум "Белагро" объединил продукцию полутысячи компаний
06.06.2017 19:05 / Экономика Премьер-министр Молдовы посетил выставку "Белагро"
06.06.2017 15:18 / Экономика Новые промышленные объекты на карте Минской области
06.06.2017 15:16 / Экономика Белагро торжественно открылась
06.06.2017 15:10 / Экономика Беларусь активно развивает взаимодействие с российскими регионами
06.06.2017 12:04 / Экономика Лучшие регионы и трудовые коллективы страны окажутся на Республиканской доске почета
06.06.2017 07:00 / Экономика В Минске открывается международная выставка "Белагро"
05.06.2017 21:09 / Экономика Сотрудничество в агропромышленной сфере обсуждали в Минсельхозпроде
05.06.2017 12:00 / Экономика Новинки и лучшие образцы сельхозпродукции и машиностроения представят на Белагро
05.06.2017 08:00 / Экономика Беларусь и Россия намерены повысить международный авторитет ЕАЭС
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия