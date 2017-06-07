7 Июня 2017 19:03

В Беларуси может быть налажен выпуск принципиально нового для нашей страны вида железнодорожной техники. Локомотивы на базе"Штадлер-Минск" готовы производить для Молдовы. Об этом говорили сегодня в ходе визита премьер-министра этой страны на предприятие. Гость познакомился с новейшими технологиями производства подвижного состава. К электротранспорту во всем мире интерес повышенный, и Молдова здесь не исключение.

Визит Павла Филиппа продолжился переговорами в Парке высоких технологий. Развитие IТ-отрасли - один из главных приоритетов в экономиках двух стран. Стороны обсудили варианты кооперации.

Премьер-министр также посетил Национальную библиотеку и передовое хозяйство "Озерицкий Агро".