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Либерализация бизнеса. Обсуждение в студии "Главного эфира"
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21 Мая 2017 21:31

Либерализация бизнеса. Обсуждение в студии "Главного эфира"

Работа над окончательной версией пакета документов по либерализации бизнеса выходит на финишную прямую. На этой неделе активно обсуждали те предложения и замечания белорусов, которые поступили за время общественных обсуждений. Их свыше 400: 380 идей пришли на интернет-портал pravo.by, 50 подготовили бизнес-союзы.

Большая часть предложений касалась снятия излишних проверок, лицензирования и более льготных условий для получения разрешений на открытие кафе, ресторанов и магазинов. То есть - общественное обсуждение еще и выявило самые проблемные точки белорусского предпринимательства. Как эти вопросы помогут подготовить документы по стимулированию деловой активности, работа над которыми идет уже несколько месяцев, обсудим сегодня с нашими гостями. 

В студии "Главного эфира" - директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета госконтроля Данута Рыжикова (видео).

  

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