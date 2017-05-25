Либерализация бизнеса. Обсуждение в студии "Главного эфира"

21 Мая 2017 21:31

Работа над окончательной версией пакета документов по либерализации бизнеса выходит на финишную прямую. На этой неделе активно обсуждали те предложения и замечания белорусов, которые поступили за время общественных обсуждений. Их свыше 400: 380 идей пришли на интернет-портал pravo.by, 50 подготовили бизнес-союзы.

Большая часть предложений касалась снятия излишних проверок, лицензирования и более льготных условий для получения разрешений на открытие кафе, ресторанов и магазинов. То есть - общественное обсуждение еще и выявило самые проблемные точки белорусского предпринимательства. Как эти вопросы помогут подготовить документы по стимулированию деловой активности, работа над которыми идет уже несколько месяцев, обсудим сегодня с нашими гостями.

В студии "Главного эфира" - директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, начальник управления координации деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета госконтроля Данута Рыжикова (видео).