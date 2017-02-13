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Комментарий по ЖКХ заместителя премьер-министра Беларуси
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12 Февраля 2017 21:14

Комментарий по ЖКХ заместителя премьер-министра Беларуси

Стратегическая задача для белорусского ЖКХ - снижение затрат. Только в прошлом году за счет повышения эффективности работы этой сферы удалось сэкономить более 50 миллионов долларов. А ведь эта сумма могла осесть в жировках белорусов и утяжелить квитанции в среднем на 11 рублей.

При этом коммунальщики отмечают, что одновременно происходит и уменьшение числа претензий к ним со стороны населения. Сферу ЖКХ в правительстве курирует вице-премьер Анатолий Калинин. Наша съемочная группа встретилась с заместителем премьер-министра, чтобы узнать, как может измениться плата за ЖКУ, за счет чего повышается эффективность работы коммунальных служб и как идет подготовка к тому самому масштабному совещанию, которое анонсировал Глава государства. 

  

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