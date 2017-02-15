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К концу 2017 проверки на Минской региональной таможне сократят до 120 минут
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16 Февраля 2017 07:00

К концу 2017 проверки на Минской региональной таможне сократят до 120 минут

К концу этого года время проведения операций на Минской региональной таможне сократят до 120 минут. Об этом сообщил начальник таможенного органа во время выездного расширенного заседания с участием членов департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента, представителей заинтересованных ведомств и работников секретариатов Палаты представителей и Совета Республики. Члены рабочей группы рассмотрели замечания и предложения по законопроекту "О внесении изменений в некоторые законы". В частности, обсудили нормы законопроекта о возврате задержанных товаров.

Александр Валиев, начальник Минской региональной таможни: "Мы со своей стороны развиваемся достаточно динамично. Проводим ряд экспериментов. Организуем свою работу так, чтобы это было быстрее, качественнее, удобнее для бизнеса. Что касается работы с депутатами и изменения правовой основы нашей работы, то, на мой взгляд, было бы эффективнее чаще проводить подобные встречи".

Стороны высказали мнение, что совместная работа поможет усовершенствовать законодательство в таможенной сфере.

  

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