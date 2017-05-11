11 Мая 2017 15:17

Без малого два десятка соглашений и договоров о сотрудничестве. Таков итог работы первого дня Международного экономического форума в Витебске. На выставке больше сотни экспонентов со всей страны - от малого семейного бизнеса до валообразующих промышленных гигантов. А потенциальные инвесторы представляют Францию, Словению, Латвию и Литву, Китай, Вьетнам, Чехию, больше десяти регионов России. Инвестиционные возможности области деловые круги обсудят во время работы тематических секций.

Одним из пунктов программы форума стало открытие нового предприятия по производству торгового оборудования. Завод работает в рамках свободной экономической зоны "Витебск". Северную область Беларуси в качестве места вложения инвестиций выбрали польские и украинские инвесторы. В этом году на форуме особое внимание бизнесмены уделят зеленой экономике. Ведь в эти дни в городе на Двине проходит и 14 Республиканский экологический форум.