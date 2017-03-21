Геннадий Давыдько провел встречу с коллективом Гродненского мясокомбината

21 Марта 2017 21:30

Новые рабочие места и расширение экспортных рынков для белорусских деликатесов. Гродненское мясоперерабатывающее предприятие, запустив цех по производству сырокопченых изделий, фактически на 33% подняло долю внешней торговли. Теперь гродненская продукция - на полках российских, казахских и азербайджанских магазинов. Вместе с тем, новый производственный цех позволил трудоустроить и более 250 жителей Гродно. О том, что вклад в бюджет страны делает каждый гражданин, и о принципах действия Декрета №3 говорил сегодня на встрече с коллективом Гродненского мясокомбината председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько. Глава крупнейшего медиахолдинга страны отметил, что все спорные моменты документа изучены экспертами и сейчас редакция декрета не должна быть больше предметом обсуждения.

Гродненский мясокомбинат сегодня - крупнейшее перерабатывающее предприятие в регионе. Наравне с выпуском продукции темпы роста инвестиционной деятельности в прошлом году превысили 16%. Экспортные горизонты предприятия включают в себя рынки стран ЕАЭС, Юго-Восточной Азии и Ближний Восток.