Экономика
25 Мая 2017 18:42
Экспорт товаров Минской области вырос почти на 35 %
Экспорт товаров Минской области, по сравнению с прошлым годом, вырос почти на 35 %. А экономика региона демонстрирует положительную динамику по итогам первого квартала. Об этом сегодня сообщили во время заседания в облисполкоме.
По-прежнему за рубежом большим спросом пользуются продукты питания, особенно мясо-молочная продукция. Это позволило предприятиям получить 87 миллионов долларов. В полтора раза выросли поставки калийных удобрений.
В экономику области в этом году привлекли более 140 миллионов долларов прямых инвестиций. Самые крупные инвестпроекты - Китайско-белорусский индустриальный парк и возведение нового калийного комбината в Любанском районе.
Другие новости
25.05.2017 15:02 / Экономика Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов
25.05.2017 07:00 / Экономика Белорусская экономика уже в этом году выйдет на уверенную траекторию роста
24.05.2017 21:12 / Экономика В Парке высоких технологий откроется центр научно-технических разработок Uber
24.05.2017 21:03 / Экономика Перспективы в сфере нефтепереработки обсудили в Мозыре
24.05.2017 19:10 / Экономика Беларусь готова открывать в Египте совместные сборочные производства автомобилей и тракторов
24.05.2017 19:04 / Экономика На Старобинском месторождении приступили к бурению скважин
24.05.2017 19:02 / Экономика Первые литры черного золота добыли из скважины в Жлобинском районе
24.05.2017 15:25 / Экономика Сладкие новинки предлагает второй хладокомбинат
24.05.2017 12:09 / Экономика В Москве состоялась презентация возможностей Беларуси
24.05.2017 07:02 / Экономика О развитии малых городов говорили на выездном заседании Президиума Совмина
23.05.2017 21:25 / Экономика Экономика дня
23.05.2017 21:20 / Экономика Белорусский промышленный форум проходит в Минске
23.05.2017 21:10 / Экономика На примере Оршанского района разработают план по развитию территорий с градообразующими предприятиями
23.05.2017 19:12 / Экономика Правительство рассчитывает на сохранение темпов роста промышленности
23.05.2017 12:07 / Экономика В Минске открывается Белорусский промышленный форум
23.05.2017 07:10 / Экономика В Минске стартует ХХ Белорусский промышленный форум
23.05.2017 07:07 / Экономика В Минске завершилась Международная выставка вооружения и военной техники MILEX
22.05.2017 21:21 / Экономика На Белшине приступили к выпуску самых больших шин в мире
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия