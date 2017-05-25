Экспорт товаров Минской области вырос почти на 35 %

25 Мая 2017 18:42

Экспорт товаров Минской области, по сравнению с прошлым годом, вырос почти на 35 %. А экономика региона демонстрирует положительную динамику по итогам первого квартала. Об этом сегодня сообщили во время заседания в облисполкоме.

По-прежнему за рубежом большим спросом пользуются продукты питания, особенно мясо-молочная продукция. Это позволило предприятиям получить 87 миллионов долларов. В полтора раза выросли поставки калийных удобрений.

В экономику области в этом году привлекли более 140 миллионов долларов прямых инвестиций. Самые крупные инвестпроекты - Китайско-белорусский индустриальный парк и возведение нового калийного комбината в Любанском районе.