Эксклюзивное интервью с Владимиром Семашко

16 Апреля 2017 21:14

Беларусь и Россия бок о бок защищают не только наши общие рубежи, но и экономические интересы. В Петербурге лидеры в очередной раз продемонстрировали критикам, что нерешаемых вопросов не существует.

И ведь абсолютно понятно: проблемы изъятий и ограничений, несогласованная промышленная политика, информационные конфликты - научиться находить взаимовыгодные компромиссы в рамках ЕАЭС куда проще, если между партнерами внутри союза не остается острых вопросов и в двустороннем сотрудничестве. В конце концов, одна из главных целей создания ЕАЭС - через усиление его места в мире, усиление и роли отдельных стран и их экономический рост. И это не просто решение каких-то региональных задач во взаимной торговле.

Ньюсмейкерами уходящей недели стали вице-премьеры Беларуси и России. Владимир Семашко и Аркадий Дворкович, исполняя поручение глав государств, формализовали договоренности по нефти и газу на бумаге. "Главный эфир" отправился к зампреду белорусского правительства, дабы узнать все нюансы важного соглашения. Прямо сейчас - эксклюзив программы.