Экономика
27 Апреля 2017 21:28
Эксклюзивное интервью министра сельского хозяйства в программе "Главный эфир"
Как закончились проверки Россельхознадзора на белорусских предприятиях? Когда, наконец, будет поставлена точка в ограничениях на поставки белорусского мяса и молока в Россию? И готова ли Беларусь к посевной? Министр сельского хозяйства Леонид Заяц рассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир". Смотрите в это воскресенье, 30 апреля, в 21:00 на "Беларусь 1".
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