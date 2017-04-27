Эксклюзивное интервью министра сельского хозяйства в программе "Главный эфир"

27 Апреля 2017 21:28

Как закончились проверки Россельхознадзора на белорусских предприятиях? Когда, наконец, будет поставлена точка в ограничениях на поставки белорусского мяса и молока в Россию? И готова ли Беларусь к посевной? Министр сельского хозяйства Леонид Заяц рассказал в эксклюзивном интервью программе "Главный эфир". Смотрите в это воскресенье, 30 апреля, в 21:00 на "Беларусь 1".