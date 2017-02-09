Экономика дня

9 Февраля 2017 21:06

ЗАРПЛАТЫ БЮДЖЕТНИКОВ

Совмин утвердил порядок применения повышающих коэффициентов к тарифной ставке

Правительство рассказало, как будет поднимать зарплаты бюджетникам в этом году. Накануне Совмин своим постановлением утвердил порядок применения повышающих коэффициентов к тарифной ставке.

Право определять их размер дано руководителям организаций на местах. Однако важна оговорка: средства на повышение оплаты могут быть взяты только из сэкономленных на сокращении штата и производственных расходов. В плане правительства до 2020 года прописано, что бюджетники будут получать не ниже 80% от средней зарплаты по стране. Сейчас этот показатель составляет 76,5%.

УСПЕТЬ УПЛАТИТЬ

20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год

Министерство по налогам и сборам напоминает: 20 февраля истекает срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год. Остается менее недели.

Важно учитывать, что физлицо, получившее извещение, вправе предоставить в налоговый орган документы и пояснения об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Сделать это можно даже через форму обратной связи на сайте МНС - nalog.gov.by. Также физлицо имеет право обратиться в местный Совет депутатов или исполнительный орган с заявлением об освобождении от уплаты сбора в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

ОТКРЫЛИ РЫНОК

Беларусь приветствует отмену Европейским союзом квот на импорт текстильной продукции

Беларусь приветствует отмену Европейским союзом квот на импорт текстильной продукции, но не переоценивает экономический эффект.

Об этом сегодня заявили в МИД нашей страны. Евросоюз ввел автономные квоты на ввоз текстиля и одежды из Беларуси в 2010 году. В связи с барьерами для экспорта готовой продукции в Евросоюз в эту отрасль перестали поступать европейские технологии и инвестиции. С отменой квот на импорт текстильные предприятия рассчитывают на новые крупные проекты.

РЕЙТИНГ ПОДДЕЛЬНЫХ

Самой популярной фальшивкой среди новых белорусских денег оказалась купюра в 10 рублей

Самой популярной фальшивкой среди новых белорусских денег оказалась купюра в 10 рублей. Статистику публикует МВД. Традиционно больше всего подделывают иностранные банкноты номиналом 100 долларов, 5 тысяч российских рублей и 50 евро.

Что касается поддельных белорусских рублей, то зафиксировано 43 факта их сбыта. Чаще других попадалась именно купюра 10 рублей образца 2009 года. Но качество подделки во всех случаях очень низкое. Специалисты называют такие купюры "фантиками". Как правило, они просто печатаются на обычной бумаге с использованием бытовых принтеров и легко отличаются от настоящих.

ГРАДУС В СЕТИ

Минпромторг России может разрешить торговлю алкоголем в Интернете

Торговлю алкоголем в Интернете могут разрешить в ближайшее время. Сейчас она запрещена законом. Как рассказали сегодня в Минпромторге России, все правила уже проработаны.

Лицензию на торговлю смогут получить только оптовые продавцы или производители. Также планируется создать реестр сайтов легальных магазинов, остальные будут блокироваться. Оплатить заказ можно будет только банковской картой, это позволит идентифицировать покупателя. Доставлять спиртное будут только в разрешенное время, а забрать его сможет только совершеннолетний. При этом курьер вправе потребовать паспорт.

СЛИШКОМ ДОРОГОЙ

Apple осенью может представить новый смартфон iPhone X

Новый шокирующий слух об iPhone 8 касается цены. По данным делового издания Fast Company, следующий смартфон Apple представит уже осенью, и стоить он будет более 1000 долларов.

Обосновать повышение цены Apple позволит использование в iPhone нового дизайна с полностью покрывающим переднюю панель экраном, а также революционной матрицы, которая вдвое дороже. Сообщается также, что Apple может нарушить традицию и вместо iPhone покупатели получат смартфон с "более крутым" именем - iPhone X.