Экономика дня

15 Февраля 2017 21:10

Расширение сферы национальной валюты станет частью совместного плана правительства и Нацбанка Беларуси по дедолларизации экономики. План мероприятий уже утвержден. Как прокомментировали в Нацбанке, он предусматривает меры по сокращению использования иностранной валюты в расчетах и при уплате сборов, пошлин и других платежей, а также в качестве эквивалента меры стоимости при формировании тарифов, ставок и цен. Блок экономических новостей продолжит Андрей Лаптенок.

Новости БВФБ

Белорусский рубль укрепился к евро и доллару, но уступил российскому.

Между тем белорусский рубль сегодня укрепился к евро и доллару и уступил российскому рублю. Доллар курсом на завтра - 1,8804. Евро впервые опустился ниже отметки в 2 рубля. 1,9956 - актуальный курс на 15 февраля. Российский рубль подорожал: 3,2583 белорусского стоят 100 российских рублей.

Коммунальная компенсация

Безналичными жилищными субсидиями в 2016 году воспользовались 2 380 домохозяйств.

Безналичными жилищными субсидиями для частичного возмещения платы за коммунальные услуги в октябре - декабре 2016 года воспользовались 2 380 домохозяйств страны.

С 1 октября 2016 года рассчитывать на помощь государства могут семьи, где плата по жировкам превышает 20% совокупного дохода для горожан или 15% для сельской местности. Вместе с тем, по информации специалистов, проблема неплатежей по-прежнему остается одним из сдерживающих факторов развития системы ЖКХ.

Прозрачные торги

Март: пр оцесс государственных закупок целиком уйдет в Интернет.

Процесс госзакупок в Беларуси целиком уйдет в Интернет. Соответствующие поправки в закон прошли первое слушание в Палате представителей. Их принятие позволит предотвратить ситуации, когда заказчик меняет прописанные в договоре условия, подгоняя под конкретного клиента. Как отметил начальник главного управления госзакупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли Павел Жуковский: "В этом есть коррупционный риск. Когда закон вступит в силу, вносить изменения в договор будет запрещено. Это минимизирует вмешательство сторон и гарантирует неизменность заявленных в сделке условий".

Госдолг Франции

Глава Центробанка Франции: возможный выход страны из еврозоны приведет к серьезному увеличению расходов по обслуживанию госдолга.

Глава Центробанка Франции Франсуа де Гало считает, что возможный выход страны из еврозоны приведет к серьезному увеличению расходов по обслуживанию госдолга Франции. Процентные ставки по гособлигациям страны растут на фоне неопределенного исхода предстоящих президентских выборов. И цитата главы Центробанка: "При гипотетическом сценарии выхода из еврозоны стоимость финансирования госдолга Франции увеличится более чем на 30 миллиардов евро в год, что равно годовому оборонному бюджету Франции".

Не хотят содержать

Жители Финляндии опасаются, что будут вынуждены платить еще больше за тех, кто не хочет работать.

Финские профсоюзы разочарованы экспериментом с универсальным базовым безусловным доходом. В январе правительство Финляндии выплатило двум тысячам безработных финнов пособия в размере $600 в рамках новой системы соцобеспечения. По мнению профсоюзов, система чрезвычайно дорогостоящая. Она приведет к росту дефицита госбюджета примерно на 5% ВВП и лишит граждан стимула для поиска работы. Эксперимент продлится до декабря 2018 года, однако все больше жителей страны недовольны новым подходом, поскольку опасаются, что будут вынуждены платить еще больше за тех, кто не хочет работать.