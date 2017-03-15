Экономика дня

14 Марта 2017 21:31

Белстат: В феврале индекс потребительских цен оставил 0,5%.

Итак, инфляция в феврале составила 0,5%, сообщает Белстат. Цифра очень хорошо ложится в годовой прогноз.

Как видим, Нацбанк планирует, что по итогам года индекс потребительских цен не превысит 9%. На текущий момент, если идти такими темпами, в годовом исчислении получается даже меньше 7%.

Если непосредственно к февралю, больше всего подорожали сладкий перец, бананы, морковь - плюс 9,1%. Из услуг наибольшее удорожание по коммунальным - плюс 5,9%. Но появилась и явная положительная динамика. Подешевели мясо и мясопродукты, рыба. И еще по целому ряду позиций в феврале произошло снижение цен.

Стандарт простоты

Госстандарт создаст единые простые правила подтверждения соответствия продукции.

Подтверждать качество своей продукции - обязанность в первую очередь изготовителей и поставщиков, а не продавцов.

Сегодня об этом заявил председатель Госстандарта Виктор Назаренко в рамках очередного заседания рабочей группы по упрощению условий для бизнеса. Кроме этого, в Госстандарте перерабатывают все технические кодексы, которые определяют прохождение этих процедур. Они превратятся в один документ, который получит название "Правила подтверждения соответствия".

Съемных квартир в Минске впервые за долгие годы стало больше, чем желающих их арендовать.

Эксперты рынка недвижимости связывают это с резким сокращением притока работников в столицу. Раньше самыми массовыми арендаторами были молодые семьи минчан и иногородние. Сейчас поток переезжающих из провинции уменьшился. В результате на текущий момент за бюджетную однокомнатную квартиру в Минске в месяц просят 360−400 рублей, за двухкомнатную 400−500 рублей. Квартиры дорогие с хорошим ремонтом, понятно, сдаются за другие деньги.

Лишь 1% посылок из-за рубежа превысил введенный лимит в 22 евро.

Белорусы в прошлом году получили 12 миллионов 700 тысяч международных почтовых отправлений. Таможенный комитет публикует итоговую статистику 2016-го. При этом лишь 1% посылок превысил действующий лимит в 22 евро. Напомню, ограничение действует с 14 апреля прошлого года. Максимальная сумма заказа в один месяц ограничена суммой в 22 евро и 10 килограммов. За все, что больше лимита, придется оплатить 30% с суммы превышения. В России по белорусскому опыту также планируют снизить лимиты на зарубежные посылки.

Белоруснефть в 2017 году откроет на территории страны не менее 10 станций подзарядки электромобилей.

На белорусских АЗС установят зарядки для электрокаров. Руководство Белоруснефти заявило о создании в текущем году на территории страны не менее десяти станций общего пользования для подзарядки электромобилей.

Пока на балансе компании четыре такие зарядные станции. И это критически мало для страны. Небыстрые темпы объясняют, во-первых финансовой затратностью при создании зарядных терминалов. И нестыковками в законодательстве. Не урегулированы многие принципиальные вопросы продажи электроэнергии.

Доллар и российский рубль сегодня на торгах подорожали, евро подешевел.

Доллар и российский рубль сегодня на торгах подорожали, евро подешевел.

Установлены следующие официальные курсы иностранных валют на завтра. Доллар - 1,9143. Евро в минусе - 2,0371. Российский - 3,2463 за 100 рублей .

У компании Vertu появился новый владелец.

У компании Vertu, знаменитой своими смартфонами, которые мало что могут, но стоят 10000 долларов, появился новый владелец. Уже третий за последние пять лет.

На этот раз компанию купил турецкий бизнесмен Хакан Узан. Когда-то его семья считалась одной из самых влиятельных в Турции. Сумма сделки, как сообщает Daily Telegaph, 61 млн. долларов. Vertu, таким образом, многократно подешевел. Когда этот сверкающий актив пять лет назад покупала шведская телекоммуникационная компания, то заплатила в четыре раза больше - 250 млн.





