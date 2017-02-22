Экономика дня

21 Февраля 2017 21:26

РОСТ ЭКОНОМИКИ

Сбербанк: В январе белорусская экономика продемонстрировала довольно уверенную динамику

Комментируя итоги января, эксперты отмечают: "Белорусская экономика продемонстрировала довольно уверенную динамику". Наибольшую поддержку оказало промышленное производство.

Обратите внимание, рост в январе составил 5,9%. Очень хорошая цифра, учитывая, что в январе прошлого года был минус 6%.

Кроме того, аналитики Сбербанка обратили внимание, что укрепление российского рубля помогло белорусским экспортерам нарастить продажи. Наша продукция просто стала более конкурентной в цене. Среди негативных факторов - падение объемов торговли из-за снижения доходов населения.

Напомним, правительство рассчитывает на рост ВВП на 0,2% по итогам первого полугодия и на 1,7 по итогам года в целом.

ВРЕМЯ БИЗНЕСА

В Беларуси 23 февраля стартует Неделя белорусского предпринимательства

Плотный бизнес-график готовит конец февраля - начало марта. Уже 23 числа в Беларуси стартует Неделя белорусского предпринимательства.

В программе недели - многочисленные семинары, конференции, выступления топ-менеджеров частных компаний и представителей государственных органов управления. Завершится Неделя предпринимательства ассамблеей деловых кругов - 1 марта в Минске на базе Национальной библиотеки.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Доллар и евро сегодня на торгах подешевели, российский рубль подорожал

Официальный курс доллара на завтра 1,8751. Курс евро снизился более чем на 1 копейку - 1,9833 на завтра по Нацбанку. Российский рубль подорожал - 3,2395 за 100 российских официальный курс на завтра.

ПОЛУАВТОМОБИЛЬ

Toyota создаст трехместную альтернативу хэтчбекам и мотоциклам

Новинка будет представлять собой компактный трехместный автомобиль с одним посадочным местом спереди и двумя пассажирскими сзади. Машина очень маневренна, способна глубоко наклоняться в поворотах, как мотоцикл. Но электроника не позволит автомобилю опрокинуться. В "Тойоте" говорят, что автомобиль разработан для людей, которые хотят получать удовольствие от вождения даже в медленном плотном городском трафике, но при этом им не нужен обычный мотоцикл или компактный хэтчбек.

ДОСТУПНЫЙ РЕМОНТ

Федеральная антимонопольная служба России обязала Apple открыть единый сервисный центр. По информации ФАС, компания должна сделать это до 1 мая

Такое решение приняли после заявления одного из пользователей iPhone. Он пытался заменить поврежденный экран в сервисных центрах. Однако ему отказали, объяснив, что нужные для этого запчасти компания в Россию не поставляет. Вместо этого предложили доплатить и получить новый аппарат. Федеральная антимонопольная служба посчитала, что российское представительство Apple как единственный поставщик нарушает закон о конкуренции.