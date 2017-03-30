Экономический потенциал Витебской области изучает специальная рабочая группа

30 Марта 2017 19:10

В эти дни экономический потенциал регионов изучает и специальная рабочая группа. В нее входят представители министерств экономики, труда, архитектуры и строительства. Так, заместитель министра экономики Юрий Чеботарь назвал основные болевые точки предприятий - это кредитная нагрузка и существенные затраты на топливно-энергетические ресурсы. В Витебской области специалисты уже посетили заводы Лиозненского и Полоцкого районов. Основная задача - выявить резервы экономического роста, а также факторы, которые препятствуют развитию экономики.

Юрий Чеботарь, заместитель министра экономики Беларуси: "Надо смотреть, работать, искать резервы - как повышать эффективность сельского хозяйства и сельскохозяйственных организаций. Разные предприятия мы посетили, разные проблемы услышали. Думаю, когда все регионы увидим и услышим, эти проблемы и решения сформулируем".

Все проблемные вопросы тщательно изучат и выработают системные предложения, которые рассмотрят в правительстве.