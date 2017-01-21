Делегация Беларуси сегодня направится в Женеву для переговоров по вступлению в ВТО

23 Января 2017 07:03

Это станет первым раундом полномасштабного диалога официального Минска и представителей Всемирной торговой организации. Также пройдет 8-е заседание специализированной рабочей группы, которая обсудит вопросы внешнеторгового режима нашей страны. Кроме этого, у белорусской делегации запланированы и двусторонние переговоры со многими участниками ВТО. К слову, уже есть заявки от стран организации по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и на снижение таможенных пошлин.