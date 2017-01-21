Экономика
23 Января 2017 07:03
Делегация Беларуси сегодня направится в Женеву для переговоров по вступлению в ВТО
Это станет первым раундом полномасштабного диалога официального Минска и представителей Всемирной торговой организации. Также пройдет 8-е заседание специализированной рабочей группы, которая обсудит вопросы внешнеторгового режима нашей страны. Кроме этого, у белорусской делегации запланированы и двусторонние переговоры со многими участниками ВТО. К слову, уже есть заявки от стран организации по увеличению квот беспошлинных поставок нашей продукции и на снижение таможенных пошлин.
Другие новости
20.01.2017 21:27 / Экономика Предварительные итоги работы миссии SEED
20.01.2017 21:11 / Экономика Минск и Пекин совместно реализуют более тридцати инвестпроектов
20.01.2017 19:11 / Экономика Меры по финансовому оздоровлению предприятий АПК дают положительный эффект
20.01.2017 15:06 / Экономика Беларусь в полной мере осознает ответственность за безопасность строящейся АЭС
19.01.2017 21:25 / Экономика Экономика дня
19.01.2017 18:45 / Экономика Молочный эликсир с логойских полей завоевывает белорусский рынок
18.01.2017 21:08 / Экономика В финансовом центре Азии состоялся белорусский инвестфорум
18.01.2017 21:04 / Экономика В Беларуси сегодня уменьшилась ставка рефинансирования
18.01.2017 19:02 / Экономика В Беларуси сегодня снизилась ставка рефинансирования
18.01.2017 15:01 / Экономика В Беларуси снизился размер ставки рефинансирования до 17% годовых
18.01.2017 07:04 / Экономика Сегодня в Беларуси снижается размер ставки рефинансирования до 17% годовых
17.01.2017 21:21 / Экономика Список предприятий для обмена на чеки "Имущество" расширен до 104
17.01.2017 21:15 / Экономика Экономика дня
16.01.2017 21:24 / Экономика Мясо белорусской индейки появится на столах в странах Европы
16.01.2017 19:05 / Экономика Евразийская экономическая комиссия рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО
13.01.2017 07:11 / Экономика Завод в Скиделе будет производить лекарства для лечения ВИЧ, рака и туберкулеза
12.01.2017 19:10 / Экономика Развитие инфраструктуры Национального аэропорта Минск идет в соответствии с графиком
12.01.2017 15:22 / Экономика Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии