Д.Мирончик: Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства БелАЭС

5 Января 2017 15:12

Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства БелАЭС по линии профильных ведомств. Об этом заявил на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя назначение Литвой специального посла по вопросам строительства БелАЭС. Но пока литовская сторона официально не сообщала МИД ни о круге обязанностей, ни о полномочиях, ни о персоне посла.



Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:

"Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и мы это можем только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в таком случае это, скорее, контрпродуктивный шаг".

Что касается возможных ответных шагов стран Шенгенского соглашения после введения Беларусью с 1 января новых единых ставок консульских сборов за выдачу виз, то белорусская сторона рада приветствовать любые меры зарубежных партнеров по облегчению или отмене визового режима, отметили в МИД. Напомним, теперь за выдачу индивидуальных виз для въездов в Беларусь, независимо от их количества, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы - 10 евро с человека.