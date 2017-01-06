5 Января 2017 15:12
Д.Мирончик: Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства БелАЭС
Беларусь неизменно выступает за компетентный диалог по всем вопросам строительства БелАЭС по линии профильных ведомств. Об этом заявил на брифинге начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, комментируя назначение Литвой специального посла по вопросам строительства БелАЭС. Но пока литовская сторона официально не сообщала МИД ни о круге обязанностей, ни о полномочиях, ни о персоне посла.
Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси:
"Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и мы это можем только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в таком случае это, скорее, контрпродуктивный шаг".
Что касается возможных ответных шагов стран Шенгенского соглашения после введения Беларусью с 1 января новых единых ставок консульских сборов за выдачу виз, то белорусская сторона рада приветствовать любые меры зарубежных партнеров по облегчению или отмене визового режима, отметили в МИД. Напомним, теперь за выдачу индивидуальных виз для въездов в Беларусь, независимо от их количества, консульский сбор составит 60 евро, за выдачу групповой визы - 10 евро с человека.