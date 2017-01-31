Бобруйский машиностроительный завод вернулся на докризисные объемы производства

30 Января 2017 21:17

Модернизация и активное продвижение своего товара - Бобруйский машиностроительный завод уже смог вернуться на докризисные объемы производства. Сейчас динамика нарастает. Во времена Советского Союза предприятие было лидером по производству насосов для нефтяной и горнодобывающей промышленности. И сегодня здесь выпускают востребованную во всем мире продукцию. О том, как работает антикризисная программа, расскажет Андрей Ястребов.

Первый центробежный насос с конвейера Бобруйского машиностроительного завода сошел еще в далеком 1951-м, когда страна поднималась из военных руин и выстраивались дружеские партнерские отношения с зарубежными странами. Кстати, Асуанская плотина в Египте до сих пор в строю благодаря именно бобруйским насосам.

Нефтяные, грунтовые, насосы для чистой воды. Здесь и сегодня выпускают более сотни типоразмеров агрегатов. Самый ходовой - вот этот. Его еще называют "улитка". Для горнодобывающей промышленности.

Один такой насос способен отработать почти 30 лет без замены при температуре от минус 80 до плюс 400 (???) градусов. Отсюда и спрос.

Среди покупателей наши Нафтан, Беларуськалий, жилищно- коммунальная отрасль. А еще Армения, Азербайджан и Прибалтика. Снова начали работать с Узбекистаном и Якутией. И каждый заработанный рубль вкладывают в модернизацию. В составе международного холдинга здесь провели масштабное обновление литейного и обрабатывающего производств.

Как итог - предприятию удалось выйти на докризисные показатели и даже превзойти их.

Еще один секрет успеха - на предприятии внедряют в производство свои же разработки. На счету с десяток патентов.

Например, уже сейчас здесь запускают в серийное производство новый нанос, аналогов которому нет в мире. Он не только сверхпрочный, но и экономит электроэнергию. Испытания показали: за 6-7 месяцев работы он полностью окупает себя.

Валерий Лихман, директор ОАО "Бобруйский машиностроительный завод": "Главная задача была такая - загрузить предприятие работой, остановить сокращение. С этим мы успешно справились. Ну и с тем, чтобы изменить систему оплаты труда, дав людям работу, чтобы люди научились зарабатывать нормальную зарплату. У нас зарплата уже в этом году где-то на 20% увеличилась по отношению к прошлому году".

Полностью обновив службу продаж, заняв агрессивную политику продвижения своего товара, на предприятии увеличили количество контрактов почти в 2,5 раза и на ближайшие пять месяцев обеспечили себя работой по 12 часов в день без выходных. В планах предприятия - развитие сервисного обслуживания в странах - импортерах бобруйских насосов, подготовка собственных специалистов. Об этом шла речь и во время встречи руководителя главного медиахолдинга страны с коллективом завода.

В условиях экономического стресса и нестабильности, которые испытывают страны Европы, по словам Геннадия Давыдько, это положительный сигнал для белорусской экономики.