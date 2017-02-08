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Белорусских лесорубов заменят роботы
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9 Февраля 2017 07:25

Белорусских лесорубов заменят роботы

Порядка 70% лесозаготовительных работ в стране к 2020 году будут выполнять автоматизированные машины.

Об этом заявил министр лесного хозяйства Михаил Амельянович. Пока уровень механизации в отрасли порядка 40%. В Министерстве лесного хозяйства приступили к реализации Лесного кодекса, который вступил в силу в конце прошлого года. Планируется обеспечить сырьем все нуждающиеся предприятия страны. В прошлом году было реализовано и переработано 6 миллионов кубометров древесины. Это на 800 тысяч больше, чем в 2015 году.

Выполняется и задача по наращиванию производства древесного топлива для обеспечения работы котельных по всей стране.

  

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