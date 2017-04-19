20 Апреля 2017 19:13

Не просто создавать, но и продавать. Белорусские ученые планируют укреплять наукоемкий менеджмент. В первую очередь это нужно для того, чтобы каждый проект в полной мере работал на экономику страны. Об этом сегодня заявили на форуме в президиуме Академии наук. Ученые обсудили задачи, которые поставил перед ними Глава государства во время недавней встречи.

Владимир Гусаков, председатель президиума НАН Беларуси: "Конечно, мы ставим задачу повышения эффективности. Это постоянная задача. Но в последние годы наука в целом и Академия наук совершает прорыв по ряду направлений в области машиностроения, биотехнологий, медицины. То, о чем раньше можно было только мечтать".

Также на форуме анонсировали главные научные события и проекты этого года - Года науки. Летом наши ученые планируют презентовать электрокар. Еще одно достижение - создание персонального суперкомпьютера - размеры минимальные, а возможности максимальные. Его мощность сто миллионов операций в секунду, а также высокоемкий накопитель энергии. Событием этого года стала и регистрация двух медпрепаратов для лечения детской лейкемии.