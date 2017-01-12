Экономика
12 Января 2017 15:22
Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии
Первые восемь единиц экологического транспорта отправятся в соседнюю страну в этом году. Белорусские машиностроители выиграли тендер среди четырех конкурентов. Общая сумма сделки составляет 2 миллиона евро. Отметим, недавно в Новосибирске открыли и совместное предприятие по выпуску трамваев.
Совместное предприятие по производству общественного транспорта в ближайшее время может появиться в Иране. Сейчас идут активные переговоры.
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