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Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии
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12 Января 2017 15:22

Белорусские трамваи будут курсировать в Латвии

Первые восемь единиц экологического транспорта отправятся в соседнюю страну в этом году. Белорусские машиностроители выиграли тендер среди четырех конкурентов. Общая сумма сделки составляет 2 миллиона евро. Отметим, недавно в Новосибирске открыли и совместное предприятие по выпуску трамваев.

Совместное предприятие по производству общественного транспорта в ближайшее время может появиться в Иране. Сейчас идут активные переговоры.

  

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