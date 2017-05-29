Экономика
30 Мая 2017 15:05
Беларусь - Таиланд. Диалог на новом уровне
Беларусь заинтересована в активизации экономического и законодательного диалога с Таиландом. Парламентская делегация королевства сегодня в Минске провела переговоры в правительстве, а также встретилась с руководством Палаты представителей. Спикер нижней палаты Владимир Андрейченко отметил особую значимость Таиланда для нашей страны в регионе Юго-Восточной Азии. Ожидается, что диалог между государствами выйдет на новый уровень. Основным импульсом станет визит Президента Беларуси в Таиланд в следующем году. Сейчас идет активная проработка этой встречи. Отдельное внимание - взаимной торговле и инвестициям.
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