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Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов
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25 Мая 2017 15:02

Беларусь и Татарстан должны восстановить товарооборот в 2 миллиарда долларов

Об этом сегодня заявил премьер-министр Андрей Кобяков на переговорах с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. Беларусь рассчитывает на дальнейшее развитие производственной кооперации с Татарстаном в машиностроении. Партнеры намерены активизировать сотрудничество и в нефтехимии. На территории Беларуси успешно реализуется проект по строительству сети автозаправочных станций "Татнефти", а в Елабуге функционирует предприятие по сборке тракторов МТЗ.

Беларусь и Татарстан на взаимовыгодных условиях могли бы обмениваться продукцией мясной и молочной промышленности. Потенциал для сотрудничества есть в научно-технической сфере.

  

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