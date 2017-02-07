Беларусь готова участвовать в возведении жилых комплексов на территории Костромской области

7 Февраля 2017 19:01

Разговор о перспективах в сотрудничестве продолжился уже в стенах белорусского правительства. Среди приоритетов в торговле поставки техники - от дорожной до сельхозмашин. Также Беларусь готова поддержать продажи финансово - предоставлять льготные кредиты или работать по схеме лизинга. Взаимовыгодной для партнеров может стать и промышленная кооперация.

Андрей Кобяков, Премьер-министр Беларуси: "Уже есть конкретные примеры такой кооперации - Минский моторный завод и Костромской завод автокомпонентов. Пока по небольшой номенклатуре идет взаимодействие. Можно было бы посмотреть, чтобы это было шире. Мы знаем, что вас интересует и направление в станкостроении. Я думаю, что у нас есть возможности посмотреть еще раз на нашу программу того, что нам нужно для модернизации наших предприятий. С учетом того станкостроительного комплекса, который мы создали, может быть можно посмотреть что-то в плане совместной кооперации производства продукции, которая будет востребована на территории ЕАЭС, а может быть и дальше".

И сегодня партнеры подписали соглашение о сотрудничестве. Оно охватывает все сферы взаимного интереса - торговые отношения, научно-технический вектор, культурные проекты. Это первый системный документ в истории двусторонних отношений с российским регионом.