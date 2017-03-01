Ассамблея деловых кругов - ключевое событие белорусской Недели предпринимательства

1 Марта 2017 15:02

В столице сегодня развернулась еще одна солидная площадка для переговоров. Минск принимает Ассамблею деловых кругов. Это ключевое событие белорусской Недели предпринимательства, на котором чиновники и бизнесмены обсуждают самые острые проблемы бизнеса. За ходом дискуссий следит и съемочная группа Агентства теленовостей.

И сейчас на прямую связь со студией из Национальной библиотеки выходит наш корреспондент Ольга Анищенко (прямое включение).

К этой минуте на форуме апогей сегодняшней работы бизнеса и власти. Здесь, напомним, сегодня презентуют национальную платформу бизнеса. Это свод предложений - их, кстати, более 80 - о том, как в стране улучшить, упростить бизнес-процессы. Яркий старт этой работе уже дан ранее, когда в стране объявили о снижении административного воздействия на бизнес. Особенно со стороны контролирующих ведомств. Тема ухода от необоснованных проверок также обсуждается в деловой среде.

Спасибо, Ольга. Минск принимает Ассамблею деловых кругов. К слову, из Национальной библиотеки сегодня выйдет и специальный выпуск программы "Сфера интересов".