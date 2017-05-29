Главная>>ЧП>>Выясняются подробности сегодняшней аварии в Минском районе
ЧП
RSS
Выясняются подробности сегодняшней аварии в Минском районе
Скачать Поделиться

29 Мая 2017 18:43

Выясняются подробности сегодняшней аварии в Минском районе

Погиб 26-летний водитель Renault Laguna - он ехал в направлении Заславля. Машину резко занесло в кювет, она перевернулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир Renault с телесными повреждениями госпитализирован в Минскую областную больницу. Оба молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =