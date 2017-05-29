Выясняются подробности сегодняшней аварии в Минском районе

29 Мая 2017 18:43

Погиб 26-летний водитель Renault Laguna - он ехал в направлении Заславля. Машину резко занесло в кювет, она перевернулась. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Пассажир Renault с телесными повреждениями госпитализирован в Минскую областную больницу. Оба молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности.