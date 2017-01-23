Второй случай анафилактического шока за неделю

23 Января 2017 21:14

В Борисове после укола цефтриаксона в реанимацию попал одиннадцатилетний мальчик. Инъекцию, по предварительным данным, российского производства с лидокаином ему дома сделала бабушка. Ребенку стало плохо, родители его экстренно отвезли в больницу. Пока в сознание он не приходил. Тем временем в связи с гибелью на прошлой неделе жительницы Молодечненского района в Беларуси приостановлена продажа и применение одной партии цефтриаксона белорусского производства. Анафилактический шок - чудовищная случайность и можно ли ее избежать? Влада Карницкая продолжит.

Уже несколько суток эта семья практических всем составом дежурит возле отделения реанимации Борисовской центральной районной больницы. Ваня Волков попал сюда в пятницу. Отец говорит, ребенок заболел на прошлой неделе.

Инъекцию цефтриаксона (антибиотика, который выписали), растворенного в однопроцентном лидокаине, мальчику дома сделала бабушка. Через десять минут у Вани Волкова появилась сыпь, начались головокружение и рвота, ребенок задыхался, а после потерял сознание. В больницу его привезли родители. По оценке медиков, уже в крайне тяжелом состоянии с признаками анафилактического шока.

В отделение анестезиологии и реанимации этой больницы ребенок поступил через двадцать минут после укола. Медики и тогда и сейчас делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Но пока мальчик в сознание не приходил.

Сегодня его состояние врачи оценивают как тяжелое, и добавляют - положительная динамика все же есть.

Такую аллергию, по словам медиков, мог вызвать как сам антибиотик, так однопроцентный лидокаин, с помощью которого готовится инъекция.

Елена Богдан, начальник главного управления Министерства здравоохранения Беларуси: "Анафилактические реакции были, есть и будут, и не только на антибактериальные средства. Они могут быть и на пищевые продукты. И действие, и само проявление анафилактической реакции, что при антибиотиках, что при других лекарственных средствах, что при пищевых продуктах - клинические проявления выглядят одинаково. Это редкая побочная реакция на применение, в данном случае, антибиотика. Она встречается один раз на миллион, один раз на семьсот тысяч".

Не исключено, что если бы Ване Волкову делали укол не дома, а в процедурном кабинете, драгоценное время, за которое ребенка везли в больницу, не было бы упущено, и помощь была бы оказана своевременно. Ведь сегодня во всех прививочных и процедурных кабинетах, а также у медсестер, которые уколы делают на дому, есть специальные так называемые укладки - своеобразный чемоданчик первой помощи.

По сути, аллергическая реакция на антибиотик у Вани Волкова - это второй громкий случай анафилактического шока в нашей стране всего за одну неделю. В прошлый понедельник от введения того же цефтриаксона в Молодечненском районе умерла женщина. Правда, в Министерстве здравоохранения связи в этих случаях не нашли. Ведь пациентке из Молодечненского района ввели препарат белорусского производства, а мальчику из Борисова, по словам его родителей, был введен российский препарат, который они купили не в Беларуси.