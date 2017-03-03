Вердикты сразу по двум громким уголовным делам вынесут сегодня в Беларуси

3 Марта 2017 07:12

В Минском городском суде будет поставлена точка в истории о нападении на торговый центр "Новая Европа". Прокурор запросил для обвиняемого 15 лет лишения свободы в колонии общего режима. Владислав Казакевич в убийстве женщины и нападении на других так и не раскаялся. Потерпевшие заявили к подсудимому иски о возмещении материального и морального вреда на сумму более 360-ти тысяч рублей.

А районный суд Ляховичей вынесет приговор Андрею Волковыцкому. Бывший руководитель Барановичской ГАИ во время ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил женщину. Гособвинитель запросил для подсудимого 5 лет колонии-поселения. Отец погибшей Ольги Стрелковской заявил исковые требования на возмещение морального вреда в размере 94-х тысяч рублей. Чем закончатся слушания, смотрите в наших следующих выпусках и итоговой программе "Зона Х".