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В Витебске выясняют причину аварии с маршрутным такси
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16 Апреля 2017 12:10

В Витебске выясняют причину аварии с маршрутным такси

Накануне вечером в результате столкновения с автомобилем УАЗ микроавтобус перевернулся на бок. Всего в маршрутке находилось 8 человек: до прибытия спасателей бус самостоятельно смогли покинуть 7, в том числе двое детей. Они были доставлены в больницу. Водитель такси и пассажиры автомобиля УАЗ не пострадали.

  

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