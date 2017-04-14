В Витебске выясняют причину аварии с маршрутным такси

16 Апреля 2017 12:10

Накануне вечером в результате столкновения с автомобилем УАЗ микроавтобус перевернулся на бок. Всего в маршрутке находилось 8 человек: до прибытия спасателей бус самостоятельно смогли покинуть 7, в том числе двое детей. Они были доставлены в больницу. Водитель такси и пассажиры автомобиля УАЗ не пострадали.