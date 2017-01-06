В Витебске вынесен приговор 35-летней женщине за попытку отравить мужа

9 Января 2017 15:06

9 с половиной лет лишения свободы: сегодня вынесен приговор 35-летней жительнице Витебска: она пыталась отравить мужа и завладеть его трехкомнатной квартирой. Клофелин в превышенной дозировке злоумышленница подсыпала супругу в спиртное, когда они вместе отмечали его освобождение из исправительного учреждения. К жизни жертву вернула бригада скорой помощи, а злоумышленницу прямо во время застолья задержала милиция. Правоохранителям о готовящемся отравлении сообщила подруга обвиняемой. Суд признал витебчанку виновной в покушении на убийство из корыстной заинтересованности и незаконных приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ.

К слову, спустя несколько дней после покушения на свою жизнь, мужчина украл мобильный телефон, за что получил уже 14-ую по счету судимость и сейчас отбывает наказание в колонии.