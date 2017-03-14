ЧП
14 Марта 2017 12:10
В Витебске возбуждено уголовное дело из-за исчезновения трех подростков
Все школьники из многодетной семьи. Ровно неделю назад они не вернулись домой с занятий. Катя, Тимур и их 18-летний брат Руслан взяли паспорта и деньги, но оставили мобильные телефоны и записку, где сообщили об уходе из дома. Пока выйти на след пропавших школьников не удается. В поисках участвуют белорусские и российские правоохранители.
Из Витебска, вероятно на попутке, школьники доехали до Лиозно. Там они попали на кадры камер видеонаблюдения. Не исключено, что подростки уехали в Смоленск.
И как только что стало известно нашему агентству, дети нашлись. Родители вылетели за ними в Хабаровск. Обнаружить их удалось межгосударственному розыску после возбуждения уголовного дела.
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