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В Витебске возбуждено уголовное дело из-за исчезновения трех подростков
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14 Марта 2017 12:10

В Витебске возбуждено уголовное дело из-за исчезновения трех подростков

Все школьники из многодетной семьи. Ровно неделю назад они не вернулись домой с занятий. Катя, Тимур и их 18-летний брат Руслан взяли паспорта и деньги, но оставили мобильные телефоны и записку, где сообщили об уходе из дома. Пока выйти на след пропавших школьников не удается. В поисках участвуют белорусские и российские правоохранители.

Из Витебска, вероятно на попутке, школьники доехали до Лиозно. Там они попали на кадры камер видеонаблюдения. Не исключено, что подростки уехали в Смоленск.

И как только что стало известно нашему агентству,  дети нашлись. Родители  вылетели за ними в Хабаровск. Обнаружить их удалось межгосударственному розыску после возбуждения уголовного дела.

  

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