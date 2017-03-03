Выясняется причина ночной аварии в Минске

5 Марта 2017 12:01

В ДТП пострадали 6 человек, среди них трехлетний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Кальварийской и Клары Цеткин. Маршрутка в лобовую столкнулась с "вольво". По информации ГАИ, водитель легкового авто, поворачивая налево, не уступил дорогу такси. Все пострадавшие госпитализированы.