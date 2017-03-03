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Выясняется причина ночной аварии в Минске
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5 Марта 2017 12:01

Выясняется причина ночной аварии в Минске

В ДТП пострадали 6 человек, среди них трехлетний ребенок. Авария произошла на перекрестке улиц Кальварийской и Клары Цеткин. Маршрутка в лобовую столкнулась с "вольво". По информации ГАИ, водитель легкового авто, поворачивая налево, не уступил дорогу такси. Все пострадавшие госпитализированы.

  

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