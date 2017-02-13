ЧП
13 Февраля 2017 15:20
В столице перевернулась маршрутка с пассажирами
Микроавтобус двигался по улице Нестерова, со смежной дороги на проезжую часть выехала Toyota. Водитель маршрутного такси среагировал, но все же затронул легковую и потерял управление. Покинуть перевернувшуюся маршрутку пассажирам помогли спасатели. Значительных травм нет, но двум пострадавшим понадобилась медпомощь. На пересечении установлен светофор, ГАИ выясняет, работал ли он во время аварии.
Другие новости
13.02.2017 15:11 / ЧП Крупнейшую партию гашиша задержали сотрудники Брестской таможни
13.02.2017 12:15 / ЧП Начались слушания по делу подростка, который напал на учительницу с ножом
10.02.2017 15:20 / ЧП Серьезная пробка стала причиной утреннего прекращения движения трамваев
09.02.2017 15:12 / ЧП На Минской кольцевой фура столкнулась с "Рено"
08.02.2017 19:07 / ЧП В Столинском районе в заносах застряли два пассажирских автобуса
07.02.2017 21:17 / ЧП Сотрудники финансовой милиции пресекли деятельность крупной лжепредпринимательской структуры
07.02.2017 15:20 / ЧП ДТП возле деревни Крупки Пуховичского района
06.02.2017 15:17 / ЧП На МКАД сегодня столкнулись шесть автомобилей
06.02.2017 15:13 / ЧП В Могилеве из окна многоэтажного дома выпала девочка
04.02.2017 12:22 / ЧП Водитель авто вылетел за пределы дороги в попытке уйти от сотрудников ГАИ
03.02.2017 19:10 / ЧП Два громких судебных процесса начались сегодня в Минске
03.02.2017 18:48 / ЧП Сегодня утром на улице Кижеватова под машину попала 16-летняя девушка
02.02.2017 15:20 / ЧП Утром по улице Богдановича на полчаса было остановлено движение транспорта
01.02.2017 15:45 / ЧП Причиной затора на проспекте Пушкина в столице стал грузовик
31.01.2017 21:09 / ЧП В Пинском районе раскрыта преступная группа, которая похищала с кладбищ надгробные плиты
31.01.2017 19:05 / ЧП Крупная авария произошла в центре Витебска
31.01.2017 18:41 / ЧП Авария на МКАД
31.01.2017 15:02 / ЧП В Витебске устанавливают обстоятельства крупного ДТП