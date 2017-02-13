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В столице перевернулась маршрутка с пассажирами
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13 Февраля 2017 15:20

В столице перевернулась маршрутка с пассажирами

Микроавтобус двигался по улице Нестерова, со смежной дороги на проезжую часть выехала Toyota. Водитель маршрутного такси среагировал, но все же затронул легковую и потерял управление. Покинуть перевернувшуюся маршрутку пассажирам помогли спасатели. Значительных травм нет, но двум пострадавшим понадобилась медпомощь. На пересечении установлен светофор, ГАИ выясняет, работал ли он во время аварии.

  

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