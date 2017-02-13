В столице перевернулась маршрутка с пассажирами

13 Февраля 2017 15:20

Микроавтобус двигался по улице Нестерова, со смежной дороги на проезжую часть выехала Toyota. Водитель маршрутного такси среагировал, но все же затронул легковую и потерял управление. Покинуть перевернувшуюся маршрутку пассажирам помогли спасатели. Значительных травм нет, но двум пострадавшим понадобилась медпомощь. На пересечении установлен светофор, ГАИ выясняет, работал ли он во время аварии.