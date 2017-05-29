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В России выясняют причины аварии, в которой погибли трое белорусов
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29 Мая 2017 07:18

В России выясняют причины аварии, в которой погибли трое белорусов

Трагедия произошла в субботу вечером в городе Березники Пермской области. Пикап с номерами гомельского региона вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый пассажирский автобус. Как сообщили в посольстве Беларуси в России, водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте, еще двое получили травмы и находятся в больнице. Это жители Гомеля и Речицы. Они работали в "буровой компании "Дельта" и ехали на объект.

  

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