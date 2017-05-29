ЧП
29 Мая 2017 07:18
В России выясняют причины аварии, в которой погибли трое белорусов
Трагедия произошла в субботу вечером в городе Березники Пермской области. Пикап с номерами гомельского региона вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый пассажирский автобус. Как сообщили в посольстве Беларуси в России, водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте, еще двое получили травмы и находятся в больнице. Это жители Гомеля и Речицы. Они работали в "буровой компании "Дельта" и ехали на объект.
Другие новости
29.05.2017 15:07 / ЧП Брестские правоохранители выявили администратора группы смерти
29.05.2017 15:06 / ЧП Пострадавшие в ДТП белорусы по-прежнему в российской больнице
29.05.2017 12:00 / ЧП Двое пострадавших в ДТП белорусов по-прежнему в российской больнице
27.05.2017 21:14 / ЧП Трагедией едва не закончился футбольный матч в Витебске
27.05.2017 12:00 / ЧП В Витебске футбольный матч едва не закончился трагедией
27.05.2017 09:10 / ЧП ЧП в конце матча "Витебск" - БАТЭ
26.05.2017 19:06 / ЧП Коррупционный скандал вокруг белорусского АПК
26.05.2017 12:10 / ЧП Верховный суд Беларуси рассматривает апелляцию по громкому "делу 17-ти"
26.05.2017 07:06 / ЧП Верховный суд Беларуси сегодня рассмотрит приговор по так называемому "делу 17-ти"
25.05.2017 18:44 / ЧП ГАИ проводит проверку по факту ДТП около Слуцка
25.05.2017 15:24 / ЧП В Смолевичском районе пожар полностью уничтожил дом, гараж и три автомобиля
25.05.2017 15:19 / ЧП В деревне Озерцо мотоцикл столкнулся с автопоездом
25.05.2017 12:10 / ЧП Польские полицейские попались на контрабанде белорусских сигарет
24.05.2017 19:12 / ЧП В Сенненском районе в аварии погибла 17-летняя девушка
24.05.2017 18:42 / ЧП Специалисты выясняют причину пожара в столице
24.05.2017 15:36 / ЧП Пожар на улице Аннаева
24.05.2017 15:33 / ЧП ДТП в районе Куропат на внешнем кольце МКАД
24.05.2017 15:03 / ЧП Перекрыт незаконный канал по поставке санкционных продуктов в Россию
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия