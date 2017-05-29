В России выясняют причины аварии, в которой погибли трое белорусов

29 Мая 2017 07:18

Трагедия произошла в субботу вечером в городе Березники Пермской области. Пикап с номерами гомельского региона вылетел на встречную полосу и врезался в рейсовый пассажирский автобус. Как сообщили в посольстве Беларуси в России, водитель легковушки и два его пассажира скончались на месте, еще двое получили травмы и находятся в больнице. Это жители Гомеля и Речицы. Они работали в "буровой компании "Дельта" и ехали на объект.