В России продолжают выяснять обстоятельства аварии с белорусами

10 Января 2017 15:07

Напомним, туристический автобус накануне вечером столкнулся с автопоездом в Псковской области. 10 человек обратились за медпомощью на месте, среди них 9 детей и 1 взрослый. К счастью, серьезно никто не пострадал, рассказали нам в посольстве Беларуси в России.

Столичная турфирма уже отправила за белорусами новый автобус. Он должен прибыть в Печоры в 6 вечера и доставить детский хор на родину. Подробности в наших следующих выпусках.