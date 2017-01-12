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В России продолжают выяснять обстоятельства аварии с белорусами
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10 Января 2017 15:07

В России продолжают выяснять обстоятельства аварии с белорусами

Напомним,  туристический автобус накануне вечером  столкнулся с автопоездом в  Псковской области. 10 человек обратились за медпомощью на месте, среди них 9 детей и 1 взрослый. К счастью, серьезно никто не пострадал, рассказали нам в посольстве Беларуси в России.

Столичная турфирма уже отправила за белорусами новый автобус. Он должен прибыть в Печоры в 6 вечера и доставить  детский хор на родину. Подробности в наших следующих выпусках.

 

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