В Польше выясняют причины автокатастрофы с белорусскими туристами

25 Апреля 2017 15:06

Сегодня рано утром автобус на шоссе между городами Лодзь и Лович съехал в кювет. В салоне находился 41 пассажир и 2 водителя. Травмы у 20 из них. По последней информации, 2 человека оказались зажаты под автобусом. Чтобы их эвакуировать, машину пришлось приподнимать на пневматических рессорах. Одну потерпевшую госпитализировали вертолетом в больницу Варшавы. После обследования выяснилось, что серьезных травм она не получила. Остальных отвезли в 7 местных больниц. Среди участников поездки детей не было. Спасательная операция завершилась к 7 утра. Официальную информацию через несколько часов после ДТП нашему каналу рассказали в пресс-службе полиции города Лодзь.

Инцидент произошел сегодня в 3:50 утра на шоссе по пути в Варшаву. 49-летний водитель по неизвестной пока причине съехал с дороги. Внутри находилось более 40 человек. 18 человек были госпитализированы в больницу Лодзи Мазовецкого воеводства. По информации к этой минуте, 15 из них остаются в госпитале. Их жизни ничто не угрожает. Состояние одного оценивается как тяжелое - его доставили в больницу с помощью вертолета медиков. Местные власти обеспечили пассажиров всем необходимым. Полицейские сейчас опрашивают их, чтобы узнать причину катастрофы. На данный момент известно, что водитель автобуса был трезвым на момент ДТП.

К слову, незадолго до аварии водитель сменил своего напарника. Поэтому маловероятно, что он мог уснуть за рулем. Сам мужчина пояснил, что во время движения автобус стало сносить на обочину, и он не смог исправить ситуацию. Большинство пассажиров в этот момент спало. Некоторые из туристов перед ДТП слышали хлопок. Организацией поездки занималась гродненская турфирма, машину она арендовала у транспортной компании. И утром из Гродно на замену выехал новый автобус. Он уже в Польше, и нам удалось связаться с представителем компании-перевозчика.

По последней информации, в больницах сейчас остаются пятеро белорусов. После возвращения на родину все пострадавшие получат компенсацию. Польская полиция выясняет обстоятельства инцидента. Известно, что ночью был сильный ветер. Мы следим за развитием ситуации. Подробности в "Панораме".