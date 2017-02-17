ЧП
20 Февраля 2017 12:04
В Минском городском суде начались слушания по делу о нападении в ТЦ "Новая Европа"
В Минском городском суде несколько часов назад начались слушания по громкому делу о нападении в торговом центре "Новая Европа". Процесс открытый. На скамье подсудимых - Владислав Казакевич. В октябре тогда еще 17-летний подросток, вооруженный бензопилой и топором, зашел в помещение гипермаркета. Бензопилой он зарезал женщину, а когда техника заглохла, продолжил атаку с топором в руках. Еще двое получили ранения.
Владислава Казакевича обвиняют по статье "Убийство с особой жестокостью". Экспертиза признала 18-летнего парня вменяемым. Он отдавал отчет своим действиям в момент трагедии.
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