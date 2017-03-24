В Гомеле неизвестные бросили коктейль Молотова в здание инспекции по налогам и сборам

24 Марта 2017 21:29

Следственный комитет разбирается в обстоятельствах ЧП в Гомеле, где неизвестные бросили в здание инспекции по налогам и сборам коктейль Молотова. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом". Разбитое окно налоговой инспекции обнаружили около 8 утра, по внешним признакам было видно, что повреждено оно зажигательной смесью. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа.

Сергей Кабакович, начальник отдела Следственного комитета Беларуси: "В ходе осмотра на месте происшествия следователями обнаружены и изъяты осколки бутылочного стекла, а также ткань с запахом горюче-смазочных материалов. По данному делу назначены экспертные исследования, в том числе пожаротехническая экспертиза и экспертиза по остаткам горюче-смазочных материалов. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также лица, возможно, причастного к порче имущества".

Рядом с инспекцией расположены частный сектор и гаражный кооператив. Но местные жители утверждают, что не слышали и не видели, как и когда все произошло. Предполагают, что ночью. Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.