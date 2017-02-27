Угроза жизни пострадавших во время взрыва в Скиделе сохраняется

27 Февраля 2017 19:08

Сегодня троих человек прооперировали в больнице скорой медицинской помощи в Минске.

Состояние пациенток врачи по-прежнему оценивают как тяжелое. Всего травмы получили 5 человек. Привезут ли в столицу остальных пострадавших - пока неизвестно.

Дмитрий Мазолевский, заведующий ожоговым отделением больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"Неоднократно они осматривались врачебными консилиумами. Сегодня всех троих прооперировали, провели хирургическую обработку ожоговых ран, уточнили площади, глубины ожогов. Выполнили обработку, наложили повязку. Состояние тяжелое, все на вентиляции легких. Все будут нуждаться в дальнейшем лечении, оперативном лечении, реабилитации".

Помочь пострадавшим от взрыва может каждый: врачи будут благодарны всем, кто готов стать донором крови. СК возбудил уголовное дело. Разбирательства продолжаются, будет проведен ряд экспертиз.