ЧП
25 Февраля 2017 16:20
Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят в Минск
Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят на реанимобилях в Республиканский ожоговый центр в Минск в сопровождение ГАИ.
Напомним, на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси. Пять человек в реанимации, повреждено здание и деформирована шахта лифта. ЧП случилось около часа ночи в цеху упаковки и фасовки продукции. Вспышка произошла в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню.
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