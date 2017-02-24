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ЧП
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25 Февраля 2017 16:20

Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят в Минск

Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят на реанимобилях в Республиканский ожоговый центр в Минск в сопровождение ГАИ.

Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят на реанимобилях в Республиканский ожоговый центр в Минск в сопровождение ГАИ

Троих пострадавших во время ЧП в Скиделе перевозят на реанимобилях в Республиканский ожоговый центр в Минск в сопровождение ГАИ

Напомним, на Скидельском сахарном комбинате произошла вспышка пылевоздушной смеси. Пять человек в реанимации, повреждено здание и деформирована шахта лифта. ЧП случилось около часа ночи в цеху упаковки и фасовки продукции. Вспышка произошла в галерее, которая соединяет цех и лифтовую башню.

  

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