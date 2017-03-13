ЧП
13 Марта 2017 09:00
Теплотрассу в минском микрорайоне Сухарево восстановят до вечера
На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады, производится откачка воды, задействована необходимая техника. Трубопровод с горячей водой на улице Мачульского прорвало накануне. Благодаря оперативным действиям нарушения в работе тепломагистрали не повлияли на теплоснабжение потребителей. Причина ЧП выясняется.
Другие новости
13.03.2017 15:05 / ЧП В расследовании аварии на комбинате в Скиделе примут участие польские специалисты
13.03.2017 12:14 / ЧП В Витебске мужчина сутки провел в вентиляционной шахте детского сада
13.03.2017 12:12 / ЧП Коммерсант из Жодино подделывал на продажу автозапчасти БелАЗ
13.03.2017 12:09 / ЧП Начались слушания по делу матери, которая выбросила новорожденного в мусоропровод
12.03.2017 15:00 / ЧП ЧП в минском микрорайоне Сухарево
12.03.2017 12:06 / ЧП Скончалась еще одна пострадавшая на Скидельском сахарном комбинате
11.03.2017 21:15 / ЧП Продолжаются поиски троих пропавших школьников из Витебска
11.03.2017 15:00 / ЧП В Толочине встреча друзей обернулась смертельным пожаром
11.03.2017 12:01 / ЧП Продолжаются поиски троих пропавших школьников из Витебска
10.03.2017 19:05 / ЧП Cкончалась еще одна пострадавшая при взрыве на Скидельском сахарном комбинате
10.03.2017 19:04 / ЧП В Беларуси и России ищут троих детей из многодетной семьи Витебска
10.03.2017 15:16 / ЧП Мотоцикл перевернулся на проспекте Дзержинского в столице
10.03.2017 15:09 / ЧП Суд поставил точку в деле футбольных фанатов столичного клуба МТЗ
10.03.2017 13:35 / ЧП Точка в деле фанатов ФК МТЗ
10.03.2017 12:08 / ЧП Бывший гендиректор Минскстроя приговорен к 5-ти годам лишения свободы
09.03.2017 19:10 / ЧП ГАИ продолжает выяснять причины аварии с участием машины скорой помощи
09.03.2017 18:45 / ЧП Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели 12-летнего мальчика в Солигорском районе
09.03.2017 15:17 / ЧП В Минске трое рыбаков едва не утонули на Чижовском водохранилище