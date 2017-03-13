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Теплотрассу в минском микрорайоне Сухарево восстановят до вечера
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13 Марта 2017 09:00

Теплотрассу в минском микрорайоне Сухарево восстановят до вечера

На месте ЧП работают аварийно-восстановительные бригады, производится откачка воды, задействована необходимая техника. Трубопровод с горячей водой на улице Мачульского прорвало накануне. Благодаря оперативным действиям нарушения в работе тепломагистрали не повлияли на теплоснабжение потребителей. Причина ЧП выясняется.

  

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